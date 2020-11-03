Оперативники затримали чоловіка, який впродовж години підпалив три автомобіля на столичному Печерську

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Протягом години до чергової частини Печерського управління поліції почали надходити повідомлення про загорання автомобілів на вулиці Марії Приймаченко, Михайла Бойчука та Німанській. За вказаними адресами працювали рятувальники та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці провели огляд місця подій та встановили, що всі три загоряння автомобілів сталися шляхом підпалу.

Вже за кілька годин оперативники встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився киянин 1993 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують мотиви вчинку правопорушника.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва