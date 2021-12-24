Оперативники затримали дівчину, яка обікрала студентку на столичному Хрещатику

За скоєння кримінального проступку дізнавачі повідомили їй про підозру. Фігурантці загрожує до п’яти років обмеження волі.

Подія трапилась на вулиці Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці. Оперативники столичного главку помітили, як невідома поцупила у перехожої з кишені куртки гаманець. Далі співробітники карного розшуку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як розповіла дізнавач відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олександра Кравчук, правоохоронці затримали ймовірну підозрювану та вилучили у неї речовий доказ:

«Ми встановили, що правопорушниця прослідкувала за перехожою, а потім поцупила у неї гаманець, у якому знаходилися банківські картки, документи, 50 доларів США та 2070 найр. За крадіжку грошей у студентки 18-річну крадійку затримали у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом відділом дізнання розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Столичні правоохоронці нагадують громадянам бути обережними та слідкувати за власними речами.

Відділ комунікації поліції Києва