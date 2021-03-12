Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів, які йшли на фінансування криміналітету

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11 березня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД  оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які  шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.

За місцем проживання фігурантів у м. Вінниці та Києві проведені обшуки, вилучені грошові кошти та речові докази їх злочинної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.

Злочинна оборудка полягала в тому, що  на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою  сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В подальшому,  за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів  йшли на фінансування криміналітету.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190  Кримінального кодексу України (шахрайство вчинен в особливо великих розмірах або організованою групою).

Такий злочин карається  позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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