Операція «Щур»: спільнику СБУшника Козюри оголосили підозру 

Громадянину України Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді.

За текстом підозри, начальник Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України Дмитро Козюра не пізніше 24 лютого 2022 року вирішив співпрацювати з представником ФСБ РФ – генералом Юрієм Шаталовим.

Ситєнков став посередником, пересилаючи повідомлення між ними.

За матеріалами справи, 24 грудня 2024 року Козюра на виконання отриманого завдання надіслав через Ситєнкова інформацію про наслідки ракетних обстрілів приміщень на території Києва, які використовувались силами оборони і безпеки.

31 грудня 2024-го Козюра написав Ситєнкову про кібератаку на державні реєстри 19 грудня і останній передноворічний обстріл української столиці. У тому числі, повідомив про ураження території підрозділу сил оборони і падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Пізніше того ж дня інформував, що частина державних реєстрів України відновили роботу.

2 січня 2025 року Ситєнков надіслав генералу ФСБ Шаталову зібрані Козюрою відомості про наслідки ракетного обстрілу Києва 20.12.2024 із втратами серед військовослужбовців, кількістю постраждалих, їх військові звання.

16 січня Козюра надіслав Ситєнкову для передачі ФСБ РФ інформацію, що містить державну таємницю, щодо діяльності обʼєкта газотранспортної системи. У тому числі відправив фото секретного документа – шифротелеграми, адресованої командувачу оперативного угруповання військ «Таврія», бригадному генералові Геннадію Шаповалову.

12 лютого Козюра затримали і сьогодні він утримується під вартою. СБУ стверджує, що про зраду Козюри дізналися завчасно і документували його, використовуючи його, в тому числі, для дезінформації ворога. Спецоперація з його викриття називалась «Щур».

За версію слідства, Козюру завербували ще в 2018 році у Відні, але тривалий час цей агент був законсервований і не вів активної шпигунської діяльності.

Ситєнков із 2015 року перебуває за межами України і оголошений у розшук. Його називають учасником так званого штабу проросійського політика Андрія Клюєва та помічником нардепа від Партії регіонів. Ситєнкова також вважають причетним до організації проплачених акцій «Антимайдану», для яких він особисто привозив готівку з Москви. // Судовий репортер