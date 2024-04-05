Мінреінтеграції попереджає про поширення фейків відносно соцдопомоги

Іноді деякі Telegram-канали свідомо або несвідомо публікують неправдиву інформацію. Особливо це стосується соціальних виплат.

До прикладу, нещодавно з’явилася фейкова інформація, яку подають від імені Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон.

Як це зробили? До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – вийшов фейк.

При цьому була використана фраза Віцепрем’єр-міністра, яку вона насправді сказала в іншому контексті. Цитата: «Щойно завершилося засідання Кабінету Міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…» стосувалась одноразової грошової допомоги від держави, що виплачувалася мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС минулого року.

Наголошуємо! Щодо соціальних виплат просимо керуватися лише офіційною інформацією від державних органів.

А також – не відкривати підозрілі посилання, не надавати свої персональні та банківські дані.

Міністерство з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій України