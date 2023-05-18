Оперативники Тернопільщини встановили особу палія автомобіля

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Умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах, інкримінують слідчі жителю Заліщик. 37-річному чоловікову уже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт у нічну пору добу.

Ще 14 квітня близько 2 години ночі на лінію “102” зателефонував житель Заліщик і повідомив, що у дворі будинку на вулиці Степана Бандери горить автомобіль марки Mercedes-Benz Ml 350.

Оперативники Тернопільщини встановили особу палія іномарки

На місце пригоди виїжджали пожежники та працівники поліції. Вогонь рятувальники ліквідували, але він суттєво пошкодив транспортний засіб.

Оперативники Тернопільщини встановили особу палія іномарки

Працівники слідчо-оперативної групи та фахівці служби надзвичайних ситуацій встановили, що автівка спалахнула в результаті підпалу.

У ході проведених оперативно-розшукових дій, працівники карного розшуку Тернополя та Чорткова спільно з експертами кримінального аналізу вийшли на слід підозрюваного. Позашляховик підпалив місцевий житель.

Свої дії пояснити чоловік не може, але каже, що на момент злочину перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Сума збитків встановлюється. За дане правопорушення чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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