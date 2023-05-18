Оперативники Тернопільщини встановили особу палія автомобіля

Умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах, інкримінують слідчі жителю Заліщик. 37-річному чоловікову уже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт у нічну пору добу.

Ще 14 квітня близько 2 години ночі на лінію “102” зателефонував житель Заліщик і повідомив, що у дворі будинку на вулиці Степана Бандери горить автомобіль марки Mercedes-Benz Ml 350.

На місце пригоди виїжджали пожежники та працівники поліції. Вогонь рятувальники ліквідували, але він суттєво пошкодив транспортний засіб.

Працівники слідчо-оперативної групи та фахівці служби надзвичайних ситуацій встановили, що автівка спалахнула в результаті підпалу.

У ході проведених оперативно-розшукових дій, працівники карного розшуку Тернополя та Чорткова спільно з експертами кримінального аналізу вийшли на слід підозрюваного. Позашляховик підпалив місцевий житель.

Свої дії пояснити чоловік не може, але каже, що на момент злочину перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Сума збитків встановлюється. За дане правопорушення чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області