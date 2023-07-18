Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції ідентифікували 24 колаборанти з Херсонщини

Деякі мешканці тимчасово окупованої Херсонської області наразі несуть службу в «отдєлє міністерства внутренніх дєл по Новокаховскому городскому округу». Зрадників встановлено та оголошено про підозру.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та СБУ зібрали докази протиправної діяльності двадцяти чотирьох осіб – мешканців Херсонської області, які погодилися одягнути однострій так званої «народной міліциі» у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Встановлено, що двоє з фігурантів, за погодженням кураторів із спецслужб рф, зайняли керівні посади у незаконно створеному правоохоронному органі – «отдєл міністерства внутрєнніх дєл по Новокаховскому городскому округу». Інші перебіжники погодилися на звичайні посади у псевдовідомстві заради зарплати та можливості побудувати кар’єру у росії.

Зрадники допомагали окупантам проводити нелегітимний референдум, а нині забезпечують громадський порядок, залякуючи місцеве населення проблемами із законом.

За матеріалами ДВБ НПУ слідчі СБУ заочно оголосили зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За роботу на ворога фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України