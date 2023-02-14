оперативники викрили злочинне угрупування, яке збувало психотропи у жмеринці

Організував наркобізнес на Вінниччині 34-річний раніше судимий за аналогічний злочин житель Черкаської області. 36-річний жмеринчанин був його спільником – він робив закладки з амфетаміном у районному центрі.

За словами начальника Жмеринського районного відділу поліції Анатолія Присяжнюка, документували протиправну діяльність ділків оперативники місцевої поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку.

За місцями проживання чоловіків проведенні санкціоновані обшуки, під час яких вилученні докази їх протиправної діяльності.

Молодший з чоловіків також має кримінальне минуле, він раніше судимий за майнові злочини.

Зловмисники затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

На період досудового розслідування їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області