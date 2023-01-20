Орендували квартиру, щоб обікрасти: у Києві затримали двох рецидивістів

Чоловіки винаймали оселю під чужими документами та винесли звідти речей на більше ніж 80 тисяч гривень. Відтепер їм загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва звернулася місцева мешканка із заявою про квартирну крадіжку на проспекті Перемоги. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та працівники кримінальної поліції, які задокументували злочин.

Як розповів начальник територіального відділу поліції № 1 з обслуговування житлового масиву «Біличі» Микита Довгань, правоохоронці встановили, що напередодні потерпіла здала в оренду квартиру двом чоловікам, а коли повернулася, то виявила відсутність у помешканні телевізорів, холодильника, мікрохвильовки, праски, посуду та постільної білизни на суму більше ніж 80 тисяч гривень:

«У ході розшукових заходів ми з’ясували, що зловмисники надали заявниці документи чоловіка, який вважається померлим. Завдяки кропіткій роботі оперативників, до якої було залучено аналітиків столичного главку ми затримали ймовірних підозрюваних. Це – неодноразово судимі за майнові злочини 28-річний луганчанин та 27-річний киянин. Частину викрадених речей ми вилучили в якості речових доказів, решту майна спільники встигли продати».

Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили крадіям про підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва