Неповнолітню жительку Одещини викрили у крадіжці великої рогатої худоби

16-річна дівчина здала чужу корову заготівельникам м’яса. Правопорушниці загрожує відповідальність, передбачена частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Про підозру їй вже повідомили.

Жителька одного із населених пунктів Любашівської селищної громади звернулася до поліції із заявою про зникнення худоби. Зі слів жінки, вона прив’язала корову на пасовищі, а коли прийшла по неї через кілька годин, то не виявила навіть кілка.

Поліцейські територіального підрозділу поліції відразу ж розпочали пошуки худоби та з’ясували, що до її зникнення причетна 16-річна місцева дівчина. Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийомом великої рогатої худоби, і здала їм корову, яку видала за свою, за пів ціни – 16000 гривень. Своїми протиправними діями зловмисниця завдала потерпілій майновий збиток на суму 32000 гривень.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурора Любашівської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Слідство триває», – повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Володимир Міщан.

Також він зазначив, що дівчина одного разу вже потрапляла у поле зору поліції, коли втекла з дому.

Поліцейські закликають батьків більше уваги приділяти своїм дітям, цікавитися їхніми переживаннями, проблемами, радити, допомагати і пояснювати, що за протиправні дії завжди настає відповідальність. Особливо це стосується підлітків, адже підлітковий вік – складний період у житті дітей, коли через брак уваги і турботи вони вдаються до девіантної поведінки, можуть нашкодити як собі, так і оточенню.

Відділ поліції № 1 Подільського РУ поліції Одеської області