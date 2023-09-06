В апеляції підтвердили 15 років ув’язнення мешканцю Кривого Рогу, який вбив знайомого
За принципової позиції прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким засуджено місцевого мешканця за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що у 2018 році засуджений, перебуваючи на відпочинку у лісі зі знайомими, взяв мисливську рушницю і вбив товариша. Здійснив два постріли – один в область коліна, другий – в область сонної артерії, від яких потерпілий загинув на місці.
У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав.
Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін.
Судом також зобов’язано стягнути з засудженого матеріальної та моральної шкоди матері потерпілого на суму понад 1 млн грн та конфіскувати транспортний засіб на потреби ЗСУ.
Наразі вирок набрав законної сили.
Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури