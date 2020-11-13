«Продажа» должности министра за $200 тыс.: волынский «масон» предстанет перед судом

В суд направлено обвинительное заключение по делу в отношении волынского «масона», которого подозревают в «продаже» должности в Кабинете министров Украины за 200 тыс. долл.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской прокуратуры.

«Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении жителем Луцка мошенничества и законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Напомним, мужчину задержали 3 июля 2020 года на Волыни во время получения средств — 200 тыс. долларов.

Сообщается, что в такую сумму мошенник, который щеголял принадлежностью к «масонам» и знакомствами среди политической элиты Украины и деловых кругов, оценил свое содействие в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины.

Следствие установило также, что в мае 2016 года он «продал» две высоких должности за 285 тыс. долларов.

«Вскоре обвиняемый в совершении этих преступлений мужчина предстанет перед судом», отмечается в сообщении.