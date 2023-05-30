До 15 років за ґратами засуджено експоліцейського з Маріупольського району, який здавав окупантам своїх колег

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю Маріупольського району за вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами у суді доведено, що у березні 2022 року дільничний офіцер поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Маріупольського райуправління поліції ГУНП в Донецькій області відмовився від евакуації на підконтрольну Україні територію та залишився в окупованому військами рф смт Нікольському.

Свідомо зрадивши державу, яку він мав захищати, так званий правоохоронець присягнув на вірність фейковій республіці й обійняв псевдопосаду у незаконно створеному структурному підрозділі «міністерства внутрішніх справ днр».

Він передав окупантам відомості щодо своїх колишніх колег, які проживали в регіоні. У подальшому, вдаючи себе представником «влади», експоліцейський у супроводі російських військових перевіряв документи у односельців на мобільних блокпостах. При цьому вказував окупантам на правоохоронців та їх родичів, які намагались виїхати на підконтрольну Україні територію. Цих людей затримували й доставляли на допити до поліцейського відділення.

Досудове розслідування здійснювалось ТУ ДБР у м. Краматорську.

З огляду на те, що чоловік переховувався від слідства на тимчасово окупованій території, судовий розгляд стосовно нього проводився у порядку спеціального судового провадження.

Офіс Генпрокурора