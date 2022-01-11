На Львівщині 21-річний мешканець Буковини обікрав аптеку

За скоєне йому загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.



Як інформує поліція Львівщини, 21-річний мешканець Чернівецької області, викрав з аптеки в Ходорові майже 38 тисяч гривень виторгу. Повідомлення про крадіжку надійшло в поліцію 9 січня.

Виявилось, що зловмисник проник в аптеку напередодні, підібравши ключ до замка вхідних дверей.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування. // Діло