Поліцейські Хмельниччини шукають шахраїв, які виманили у громадян ₴180 тис.

Поліцейські Хмельниччини закликають громадян бути обережними – шахраї продовжують «працювати» і навіть під час воєнного стану, не гребуючи нажитися за чужий рахунок.

Так, за минулу добу до Хмельницького районного управління поліції звернулись двоє громадян, які стали жертвами аферистів.

«50-річна жителька міста Маріуполь розповіла, що під час евакуації, перебуваючи в Запоріжжі, перерахувала малознайомому чоловікові 150 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування для жителів рідного міста. Після отримання грошей зловмисник уникає спілкування та не виконує обіцяного», – йдеться в інформації РУП.

А до 42-річної хмельничанки зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником мобільного оператора. Під приводом оцінки роботи мережі шахрай випитав реквізити банківської картки та код доступу до неї. Далі зняв з рахунку потерпілої 30 тисяч гривень.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини подій і закликають громадян не повідомляти особисту інформацію незнайомим людям. // xm-inside.com