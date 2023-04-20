СБУ повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам: серед них – очільники «міністерств лнр» і кримський «депутат»

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох ворожих поплічників, які перебувають на тимчасово захопленій території України.

Одним із зловмисників є так званий «депутат держради Республіки Крим» від прокремлівської партії «єдина росія». З травня минулого року він очолив створений агресором «парламентський комітет з аграрної політики та сільських територій» на півострові. На цій «посаді» виконував вказівки москви щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України до рф.

Крім того, Служба безпеки повідомила про підозру очільниці «міністерства охорони здоров’я» і «заступнику міністра внутрішніх справ» терористичної організації «лнр». Вони входять до найближчого оточення ватажка терористів Пасічника, який безпосередньо сприяв їх призначенню на «міністерські посади».

Встановлено, що керівниця «мінздраву» організувала переформатування медичної сфери захопленої Луганщини під потреби окупаційних угруповань.

За її вказівкою в регіоні масово «перепрофілювали» місцеві лікарні та інші цивільні медзаклади під військові шпиталі рф.

Інший зловмисник – «посадовець мвс лнр» координував діяльність бойовиків зі складу «народної міліції».

Також СБУ ідентифікувала чотирьох керівників так званих «гуманітарних центрів єдиної росії» у захопленій частині Луганщини. Головне їхнє призначення – поширення кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям «гумдопомоги» з країни-агресора. Діяльність цих ворожих осередків безпосередньо координував депутат держдуми рф Віктор Водолацький, якому СБУ вже повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки також викрила мешканця Миколаївщини, який під час окупації частини регіону агітував за проведення псевдореферендуму. Крім цього, він «зливав» ворогу персональні дані учасників руху опору і допомагав загарбникам «розквартировуватись» у будинках місцевих фермерів, які виїхали з району.

Нарізі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України