Організація та участь у «сходках» у Криворізькій колонії: викрито довірену особу «вора в законі» Умки та п’ятьох «смотрящих»

Під час злочинних зібрань, які проходили в онлайн-режимі, кримінальні авторитети намагалися владнати конфлікт між двома так званими «смотрящими». Після кількох невдалих спроб останні звернулися за допомогою до «ворів в законі», що знаходяться за кордоном. Нині шістьом кримінальним авторитетам оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Двох затримано у процесуальному порядку – так звану довірену особу «вора в законі» Умки та «смотрящого» за Кривим Рогом.

У межах проведення комплексних заходів по боротьбі з організованою злочинністю оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчим слідчого управління обласної поліції задокументували групу кримінальних авторитетів, які організували та брали участь у злочинних зібраннях. «Сходки» проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань і стосувалися перерозподілу сфер впливу, а також конфлікту між «смотрящими» в установі. Один із них не виконав «рішення», тим самим порушив «воровські закони».

Щоб остаточно вирішити конфлікт, вони звернулися до «ворів в законі», які перебувають за кордоном – Італії та росії. Окрім сторін конфлікту, лідерів злочинного світу, на онлайн-сходці були присутні інші кримінальні авторитети – «смотрящі» за СІЗО в Дніпрі та Кривому Розі, за містом Кривий ріг та так звана довірена особа «вора в законі» Умки.

5 лютого поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, бійців КОРД спільно з працівниками виправних установ провели заходи на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей за місцями проживання та утримання фігурантів. Довірену особу «вора в законі» Умки затримали в Києві, ще одного кримінальника – у Кривому Розі.

На підставі зібраних доказів затриманим та ще чотирьом представникам криміналітету слідчі оголосили підозри. Залежно від участі у протиправній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:

– ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в установах виконання покарань),

– ч. 1 ст. 255-2 (Організація у проведенні та участь у злочинному зібранні (сходці),

– ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу до особи, яка перебуває у статусі «вора в законі», з метою застосування нею такого впливу) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час слідчих дій правоохоронці вилучили майна на понад 10 млн грн. Серед іншого – наркотики, боєприпаси, автомобілі преміум класу.

Нині затриманим кримінальникам обрані запобіжні заходи – тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованим статтями – до 15 років позбавлення полі.

Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру «ворам в законі», які перебувають за кордоном.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Заходи з документування проводилися спільно зі співробітниками відділу оперативно-розшукової роботи Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4» та «Криворізька установа виконання покарань №3».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України