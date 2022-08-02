Киянину повідомлено про підозру за домашнє насильство над 80-річним батьком

Чоловік систематично знущався над безпорадним родичем, погрожував йому та завдавав психологічних та фізичних страждань. За свої дії кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

До поліції Києва надходили звернення від 80-річного місцевого мешканця про вчинення домашнього насильства у квартирі на вулиці Ярославській. Пенсіонер скаржився на 52-річного сина, який зловживає спиртними напоями, постійно лається та час від часу вчиняє бійку.

За словами начальника сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції Марини Зімнік, на кожне із повідомлень поліцейські негайно реагували, тож за свої дії чоловік притягувався до адміністративної відповідальності та перебував на відповідному обліку:

«До порушника судом, окрім штрафів, було застосовано найсуворіший вид адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, проте це не допомогло кривднику у виправленні поведінки. Під час чергової сварки з батьком зловмисник знов почав його ображати та бити, тож ми розпочали кримінальне провадження».

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України –домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва