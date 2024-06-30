На українського прикордонника напали з мачете: правоохоронець застрелив зловмисника

Двоє зловмисників напали на українського прикордонника на кордоні з Румунією, останній був змушений відкрити стрілянину і смертельно поранив одного з нападників, ведеться розслідування.

Про це повідомили журналіст Віталій Глагола у Telegram, речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі УП.

Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що напередодні ввечері дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС “Селятин”.

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

Речник Держприкордонслужби підтвердив, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводится розслідування.

Пряма мова Демченка: “Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора (29 червня -ред.) після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника.

З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків.

Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії”.