У Рівному судитимуть водія за скоєну в стані сп’яніння смертельну ДТП

Слідчий слідчого управління закінчив досудове розслідування і скерував до суду матеріали кримінального провадження відносно 26-річного рівнянина, уродженця селища Зарічне, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Автопригода сталася 20 лютого цьогоріч в обласному центрі. Близько 20-ї години на вулиці Дубенській водій автомобіля «Opel Insignia» допустив наїзд на 81-річну жительку обласного центру. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події.

Результати огляду на стан сп’яніння на алкотестері показали 1,67 проміле, що і підтвердило у подальшому медичне освідування: алкоголь виявили і у крові, і у сечі.

Кермувальника затримали у порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Однак, за клопотанням сторони захисту апеляційний суд згодом його змінив на нічний домашній арешт.

У рамках кримінального провадження, за результатами проведених експертиз та процесуальних дій, слідчі встановили, що водій рухався із перевищенням швидкості та мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода.

Обвинувачений добровільно компенсував родичами загиблої заподіяну шкоду.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області