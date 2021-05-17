Організація злочинів на замовлення – на Миколаївщині повідомили про підозру групі осіб

Серед підозрюваних – двоє «кримінальних авторитетів» та місцевий мешканець. Чоловік звернувся до них по допомогу — повернути 36 тис. дол. США неіснуючого боргу.

17 лютого 2021 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали двох зловмисників. На «замовлення» клієнта, користуючись своїм «авторитетом» у злочинному середовищі та фізичними погрозами, змусили потерпілого віддавати неіснуючий борг. Крім того, відібрали його автомобіль. Тоді затриманим було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та взято під варту.

На підставі отриманих у ході слідства доказів причетності «авторитетів» до поширення та встановлення ними злочинного впливу їм було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Місцевому мешканцю, який звернувся до них по допомогу – за ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

За встановлення та поширення злочинного впливу передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна, а за звернення за застосуванням такого впливу — від трьох до семи років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України