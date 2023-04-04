Організувала магазин неіснуючого одягу: прикарпатські кіберполіцейські викрили шахрайку

Фігурантка створила онлайн-магазин, видурювала в людей гроші, а товар не відправляла. Зловмисниці уже оголосили про підозру.Процесуальне керівництво у справі здійснює Галицький відділ Івано-Франківської окружної прокуратури.

Злочинну діяльність 18-річної фігурантки задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Поліцейські з’ясували, що 18-річна дівчина, яка тимчасово проживає в Івано-Франківську, в популярній соціальній мережі створила магазин вигаданого одягу. Під приводом продажу товарів імітувала договірні зобов’язання, які не збиралась виконувала, та видурювала в людей гроші. Потерпілі кидали зловмисниці передоплату вартості замовлення. Утім товару так і не отримали. Від шахрайської діяльності фігурантки потерпіли щонайменше 6-ро людей. Остаточну кількість потерпілих та суму грошей, отриманих злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють.

Під час обшуку в помешканні фігурантки виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти та інші численні речові докази. 18-річній дівчині уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини