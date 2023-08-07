ошукав чотирьох громадян: правоохоронці шаргорода встановили шахрая 

44-річний мешканець села Пеньківка Мурафської територіальної громади Жмеринського району за кілька місяців ошукав чотирьох осіб.

Правоохоронцями встановлено, що зловмисник, користуючись довірою людей, під приводом продажу м’ясної продукції виманював у них гроші. Шахрай від імені вигаданого приватного підприємця здійснював спочатку реальний продаж продукції, а в подальшому брав задаток на наступне замовлення та не виходив на зв’язок з покупцями. Наміру доставляти замовлення не мав.

Особу зловмисника встановлено, ним виявився чоловік, який неодноразово вчиняв майнові злочини. Останній визнав свою провину.

Наразі слідчим відділенням проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Жмеринського РВП)