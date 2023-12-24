В ДТП у Києві постраждали двоє малолітніх дітей (фото)

Керманич автомобіля «Ауді», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив зіткнення із автомобілем «Тойта», який рухався у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди позашляховик вилетів у кювет та перекинувся, а водій та пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими у Деснянському районі. На місце події працювали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Ауді», рухаючись по Броварському проспекту, здійснив попутне зіткнення із автомобілем «Тойта», внаслідок чого позашляховик з’їхав у кювет та перекинувся. В салоні автівки перебувало 6 осіб, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Зокрема, пасажирку 1974 року народження було госпіталізовано до лікарні із закритим переломом ключиці, а двох малолітніх дітей, 2020 року народження, госпіталізували до Охматдиту із закритою черепно-мозковою травмою.

Керманича «Ауді», 1991 року народження, було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки останнього на стан сп’яніння прилад Драгер показав 2,02 проміле.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва