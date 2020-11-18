Посадовців «Укрзалізниці» викрили у махінаціях з бюджетними коштами

Завершено досудове розслідування щодо посадовців «Укрзалізниці», які за допомогою махінацій привласнили бюджетні гроші.

Про це 17 листопада повідомляє пресслужбу Офіса генпрокурора.

“Посадові особи ПАТ “Укрзалізниця” заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, у 2015-2016 роках посадовці, із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації понад 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання.

“Це в подальшому стали підставою для переведення грошових коштів із рахунків ПАТ “Укрзалізниця” підприємству-виконавцю. Водночас частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств. Експертизою встановлено, що роботи з модернізації не проводилося, а внаслідок дій посадовців “Укрзалізниці” завдано понад 58,6 млн грн збитків”, – додають у пресслужбі.

17 листопада щодо 15 підозрюваних відкрито матеріали кримінального провадження. Серед підозрюваних – колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу “Укрзалізниці” та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій.

“Одночасно з відкриттям матеріалів досудового розслідування Офісом Генерального прокурора в інтересах держави вживаються заходи з метою відшкодування завданої підозрюваними шкоди”, – зауважили у пресцентрі. // Діло