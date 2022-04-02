Взято під варту підозрюваного у вбивстві двох жінок на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річному мешканцю с. Безруки за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 квітня 2022 року чоловік знаходився з двома своїми знайомими жінками у будинку у с. Безруки Дергачівського району Харківської області.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав сваритись з жінками. Він схопив кухонний ніж та почав наносити ним двом потерпілим численні удари. Внаслідок цього жінки померли.

2 квітня чоловіку повідомлено про підозру.

У порядку ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура