Ошукав громадянина через сайт знайомств: столичні слідчі повідомили про підозру шахраю

Створивши акаунт під виглядом жінки, зловмисник тривалий час спілкувався з потерпілим в інтернеті та ошукав на гроші. Встановлено причетність афериста до 11 епізодів шахрайських дій. Наразі йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До чергової частини управління поліції в метрополітені надійшло повідомлення від громадянина про те, що його ошукали через сайт знайомств.

Як розповів слідчий управління поліції в метрополітені Павло Сірош, оперативниками та слідчими управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції доведено причетність фігуранта до 11 епізодів шахрайських дій:

«У ході реалізації оперативної інформації ми з’ясували, що 21-річний уродженець міста Нікополь протягом тривалого часу налагоджував спілкування з потерпілим, створивши фейкову сторінку на сайті знайомств. Під виглядом самотньої жінки познайомився в потерпілим та видурював у нього грошові кошти. За час спілкування зловмиснику вдалося заволодіти сумою понад 20 тисяч гривень».

Правоохоронці встановили місцезнаходження правопорушника. Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили докази причетності чоловіка до вчинення ним шахрайських дій та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за погодження Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва