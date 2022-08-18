Ошукував пенсіонерів за схемою «Ваш родич у біді»: на Харківщині прокурори довели вину шахрая

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Встановлено, що неодноразово судимий чоловік, маючи невідбуту частину покарання, знову вчинив злочин.

Прокурори довели, що чоловік телефонував літнім людям і повідомляв, що їхні родичі потрапили в ДТП та потребують термінового лікування. Потім шахрай приходив до потерпілих додому, і стривожені пенсіонери віддавали йому всі гроші, які мали. Одна з літніх жінок, крім грошей, передала зловмиснику ще і ювелірні прикраси.

Загальна сума шкоди, завданої потерпілим, складає 55 тисяч гривень.

8 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура