Судитимуть чоловіка, який обікрав киянку в її ж квартирі

Слідчі повідомили фігуранту про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з квартири на вулиці Левка Лук’яненка. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та оперативники. Правоохоронці встановили, що потерпіла познайомилася з молодим чоловіком і запросила його додому. Перебуваючи в квартирі, зловмисник помітив жіночу сумку, у якій були грошові кошти та скориставшись моментом, викрав 29 тисяч гривень готівки. Потерпіла одразу повідомила про зникнення грошей до поліції.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Харківщини, 2006 року народження. Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва