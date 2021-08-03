В Киеве недовольный посетитель поджег кафе

Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин.

В Киеве мужчина поджег кафе, потому что ему не понравился уровень обслуживания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате пожара, который произошел в кафе на улице Шолом Алейхема, никто не пострадал.

«Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы», — рассказали в полиции.

Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1.6 промилле.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Киевлянину грозит до десяти лет заключения. // УНИАН