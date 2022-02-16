Осужден харьковчанин, убивший мужчину за просьбу угостить выпивкой

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес вердикт по делу о конфликте между двумя пьяными мужчинами. Ссора переросла в драку, после которой один из них скончался. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, конфликт произошел 10 июля 2020 года на улице Франтишека Крала. Между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них толкнул оппонента в грудь, из-за чего тот ударился головой о кирпичную стену. Затем злоумышленник добил жертву кулаками и скрылся.

Пострадавшего доставили в неотложку. Медики диагностировали у него кровоизлияния на оба полушария мозга, ушиб головного мозга, перелом носа и синяки. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день.

В ходе разбирательства неоднократно судимый фигурант признал свою вину. По его словам, погибший требовал угостить его алкоголем и провоцировал конфликт. Он действительно избил его, но не хотел лишать жизни.

За убийство по неосторожности суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. В срок наказания ему засчитают время, проведенное в СИЗО с июля 2020 года. На данный вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции. // Newsroom