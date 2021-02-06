Осужден волынянин-рецидивист, который в колонии убил «коллегу»

Неоднократно судимый 43-летний волынянин до смерти избил осужденного в исправительной колонии на Ровенщине. Сарненский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Об этом пишет УНН со ссылкой на местную прокуратуру.

Отбывая наказание в ГУ “Екатерининская ИК № 46”, житель Волыни 27 марта 2020 во время спора с другим осужденным — 45-летним жителем Львовщины, избил его металлической пластиной по голове. От таких телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день, сообщили в прокуратуре.

По словам обвиняемого “конфликт возник из-за форточки, которую он открыл”. В суде мужчина убеждал, что потерпевший сам нанес себе телесные повреждения, наскочив на металлическую пластину, которую держал в руках волынянин. “Своей вины он не признал”, — добавили в прокуратуре.

Сарненский районный суд признал виновным 43-летнего жителя Волыни, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Сейчас приговор в законную силу еще не вступил.