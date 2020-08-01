В поезде «Мариуполь-Киев» рецидивист избил и пытался изнасиловать женщину

В купе поезда «Мариуполь-Киев» напали и пытались изнасиловать женщину.

Об обстоятельствах инцидента и информацию о нападавшем обнародовал на личной странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.

«Ублюдок, избивший и пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую этой ночью в поезде «Мариуполь — Киев», был сегодня задержан полицией. Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям — нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих», — сообщил Геращенко.

Отмечается, что ранее, уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).

«С точки зрения безопасности было бы правильно чтоб администрация «Укрзалізниці» на оплачиваемой основе обеспечивала найм охраны для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов», — резюмировал заместитель главы МВД.

Отметим, Анастасия Луговая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда «Мариуполь-Киев».