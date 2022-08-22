У Житомирі 23-річного ділка судитимуть за шахрайство з бронежилетами

Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чуднова за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Як повідомлялося раніше , шахрайським методом заробляння грошей для власних потреб, зокрема, на онлайн-ігри, займався 23-річний ділок.

Обвинувачений, приєднавшись до волонтерських груп у соцмережах, підшукував оголошення, які розміщували учасники про купівлю військової амуніції для військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії. Входячи у довіру покупців, переконував, що має таке спорядження і готовий надіслати відразу, як тільки вони перерахують гроші на картку.

Однак отримавши гроші, припиняв спілкування та нічого не надсилав, бо не мав ніякого військового спорядження. Протягом березня квітня цього року шахрай продав віртуальні бронежилети, каски, тактичне взуття та одяг чотирьом особам на загальну суму 20 тис. грн.

У ході слідства стороною потерпілих підготовлені позови про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди у повному обсязі.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, проводило Житомирське райуправління поліції.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання, зокрема, штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.