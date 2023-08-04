Затягнув у руїни та зґвалтував 8-річну дівчинку – житель Одещини проведе за ґратами 15 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Біляївської окружної прокуратури жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та крадіжках (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці травня 2021 року в одному із сіл Одеського району чоловік переслідував 8-річну дівчинку, коли та поверталась додому від стоматолога на велосипеді.

Схопивши за руку, він затягнув її до напівзруйнованого будинку та, незважаючи на сльози, благання та супротив дитини, вчинив дії сексуального характеру стосовно неї, застосовуючи фізичне насильство та погрози.

Засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про вчинені ним протиправні дії.

Незадовго до скоєння цього злочину чоловік обікрав шість будинків своїх односельців.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора