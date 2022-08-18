Судитимуть двох колаборантів з Біловодська: псевдопосадовця так званої «лнр» та працівницю окупаційної прокуратури

За спільного процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно двох колаборантів.

За даними слідства, з моменту окупації російською армією селища Біловодськ Старобільського району Луганщини місцеві жителі почали активно співпрацювати з представниками країни-агресора. В умовах воєнного стану староста місцевої селищної ради став «головою адміністрації Біловодського району лнр». Він виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, підконтрольному окупаційній адміністрації рф.

Псевдопосадовця так званої «лнр» судитимуть за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Ще одна колаборантка – працівниця «прокуратури Біловодського району лнр». За браком фахівців при окупаційній владі рф «гідною» працювати у псевдопрокуратурі стала продавчиня магазину. У своїй діяльності жінка дотримується нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на тимчасово окупованій території.

Її протиправні дії кваліфіковано ч. 7 ст. 111- 1 КК України, за що передбачено до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Наразі обвинувачені оголошені в розшук, отримано дозвіл суду на їх затримання. На майно колаборантів накладено арешт.

Обвинувальні акти для розгляду направлено до Першотравенського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської окружної прокуратури)