Отримав підозру харків‘янин, який підтримував російських окупантів у соцмережі

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 58-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харків‘янин на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» активно підтримував «руський мир». Чоловік репостив дописи з кремлівськими наративами.

Один з поширених дописів містив відеозапис із зображенням російського фейкового відео, де нібито військовослужбовці ЗСУ тероризують матір з дитиною через те, що вони не пропустили колону.

В іншому відеозаписі, яке репостнув харків‘янин, було спілкування журналіста з представником УПЦ МП, на якому останній стверджує, «що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет».

Крім того, підозрюваний активно коментував дописи та писав про те, що він впевнений, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали м. Харкова.

Правоохоронці викрили харківського прибічника рф.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура