Оцінювача нерухомості підозрюють у завданні держбанку збитків на ₴143 млн.

Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень (ч. 2 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся за послугами до оцінювача.

Однак, діючи в інтересах окремих осіб та суб’єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив у три рази ринкову вартість вказаних об’єктів нерухомості.

За результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ «Укргазбанк» спричинено шкоду у розмірі 143 млн гривень.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на об’єкти нерухомості накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУКЗЕ СБ України.

Київська міська прокуратура