Вінницькі поліцейські перекрили нелегальний канал постачання зброї (фото, відео)

29 травня у Вінниці силами оперативників сектору кримінальної поліції Вінницького районного управління та бійців спецпідрозділу КОРД за місцем проживання був затриманий 61-річний вінничанин, у якого вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

За оперативною інформацією, правопорушник у власному будинку облаштував майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучено 30 одиниць різних видів зброї, понад 2000 набоїв різного калібру та комплектуючі частини, які зловмисник використовував для виготовлення бойової зброї. Серед вилученого: пістолети, револьвери, автомат Калашникова, двох та трьохствольні рушниці, мисливські карабіни, набої.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, в ході реалізації оперативної інформації поліцейські та бійці КОРДу затримали вінничанина, який у власному будинку облаштував підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Зловмисник зі старої та небойової зброї власноруч виготовляв вогнепальну. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного оперативники вилучили рушниці іноземного виробництва, пістолети, мисливські карабіни, автомат Калашникова, револьвери, шашку, коробки з набоями до різних видів зброї, понад десяток одиниць холодної зброї та запчастини до вогнепальної зброї.

Зброю та боєприпаси зловмисник ховав у кімнатах під диванами та в приміщенні літньої кухні. Правопорушник в поле зору поліції потрапив не вперше. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Походження та мету зберігання вилученої зброї та боєприпасів встановить слідство.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такий злочин йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Правопорушник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування провадження здійснюється за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області