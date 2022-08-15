Озброєна «групи підтримки» мотоцикліста «під кайфом» напала на працівників поліції (відео)

У Чернігові патрульні зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп’яніння. На «допомогу» зловмиснику приїхали його спільники, які почали перешкоджати поліцейським та погрожувати зброєю.

До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки надійшла інформація про надзвичайну подію, яка трапилася в місті Чернігів.

Працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції під час несення служби зупинили 39-річного чоловіка з ознаками наркотичного сп’яніння, який рухався на мотоциклі «HONDA». Однак замість того, щоби виконати законні вимоги поліцейських, чоловік покликав на «допомогу» друзів.

Через деякий час на місце події приїхали більше десяти озброєних осіб та почали перешкоджати діям правоохоронців. Невідомі намагалися фізично відтіснити їх від водія-порушника та, привівши автоматичну зброю у бойову готовність, направили її у бік патрульних. При цьому невідомі висловлювали образи та погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один із чоловіків здійснив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу.

За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчим відділом Чернігівського РУП було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими чернігівської поліції встановили всіх учасників подій. Ними виявилися мешканці Чернігова, які перебували у складі одного з військових формувань.

Наразі шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За вчинене вони понесуть кримінальну відповідальність.

Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України