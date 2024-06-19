ОЗГ підозрюють у розкрадання вугілля з однієї з шахт Львівщини зі збитками майже на ₴2,4 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, зокрема Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкриміновано розтрату чужого майна та службове підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, в період січень-лютий 2024 організована група реалізувала схему розкрадання державного майна – «вугілля кам’яного» на одній із шахт Львівщини.

До складу групи увійшли головний інженер – перший заступник директора, директор, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб’єкта господарювання.

Згідно розробленого плану між сторонами було укладено договір купівлі-продажу «породи». При складанні офіційних документів бухгалтерського обліку товариства було вказано недостовірні відомості. Зокрема, занижено реальний об’єм видобутих корисних копалин. В подальшому «вугілля кам’яне» під виглядом «породи», що є значно дешевшою у вартості, продавали підконтрольній членам організованої групи компанії.

Внаслідок цього товариству з видобутку вугільної породи завдано збитків на майже 2,4 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно, з метою відшкодування заподіяної шкоди.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури