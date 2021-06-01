П’яний киянин розстріляв молодшого брата

У Києві, ушпиталили мешканця столиці, якого з пістолету поранив його старший брат.

Як повідомляють у поліції Києва, НП сталася в будинку на вулиці Лисківській, що у Деснянському районі.

Правоохоронці встановили, что стріляниною завершився конфлікт між братами, старший з яких прийшов додому напідпитку. В коридорі він зіткнувся з родичем, почалася сварка, а потім 28-річний хлопець взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату.

Постраждалого шпиталізували, а киянина 1988 року народження затримали. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Стрілку повідомлено про підозру. Санкція статті — до восьми років позбавлення волі. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»