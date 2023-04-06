У Сумах жінка шахрайським шляхом заволоділа майже 1 млн. грн.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру жительці м. Суми за фактом заволодіння майже 1 млн грн знайомих шляхом зловживання їх довірою (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювана налагоджувала дружні відносини з фінансово забезпеченими особами. Після чого, зловживаючи їх довірою, пропонувала співробітництво для подальшого отримання доходу. Зокрема жінка повідомляла, що може організувати фінансові операції щодо обміну національної валюти в іноземну за значно нижчим курсом від ринкового. Оскільки жінка обіймає керівну посаду в одній із медичних установ, потерпілі довіряли їй, відтак погоджувались на співпрацю.

На даний час встановлено двох потерпілих від дій підозрюваної. Один протягом червня – серпня 2022 року перерахував їй на картку 328 тис. грн, а інший протягом червня – липня 2022 року – 630 тис. грн. Після отримання коштів жінка, попри домовленість, не проводила з ними фінансових операцій з обміну, а розпорядилась на власний розсуд. Зазначені кошти до цього часу вона власникам так і не повернула.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура