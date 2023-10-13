Брат з сестрою самовільно зайняли землю та побудували готель: прокуратура вимагає стягнути з них гроші

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до двох фізичних осіб щодо стягнення шкоди, спричиненої самовільним зайняттям земельної ділянки у сумі майже 600 тисяч гривень.

Встановлено, що брат та сестра придбали у м. Харків квартиру по вул. Хабарова.

Після цього за рахунок власних коштів, самовільно, без розробки та погодження проекту, отримання дозволу на початок будівельних робіт, здачі об’єктів до експлуатації провели реконструкцію належної їм квартири шляхом будівництва житлової прибудови та мансарди, а також збудували надвірні споруди. По факту, вони організували мініготель з альтанками, огороджений парканом.

При цьому нелегально захоплена братом та сестрою земельна ділянка площею 0,27 га належить до земель комунальної форми власності.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що, здійснюючи будівництво вказаного об‘єкта без правовстановлюючих документів на земельну ділянку та без отримання документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, відповідачі усвідомлювали незаконність своїх дій щодо забудови земельної ділянки комунальної форми власності та їх наслідки.

Наразі Фрунзенським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.

Харківська обласна прокуратура