Житель Николаевщины избил приятеля и бросил его умирать в «заброшке»

В Кривой Балке местные жители на окраине поселка нашли тело мужчины. Полиция сообщила о подозрении в нанесении смертельных повреждений его собутыльнику.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

4 октября в полицию обратился староста села Кривая Балка Николаевского района с сообщением о том, что на окраине населенного пункта люди нашли тело мужчины с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что 1 октября пострадавший употреблял алкоголь вместе с мужчинами, которые вели антисоциальный образ жизни, дома у одного из них. На почве большого количества выпитого алкоголя 62-летний домовладелец побил гостя, затем оттащил подальше и оставил в заброшенном здании на окраине села.

Нашли тело мужчины через несколько суток. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Личность умершего устанавливается.

5 октября следователи вручили злоумышленнику подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного Кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от семи до десяти лет заключения. // Преступности.НЕТ