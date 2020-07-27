На Закарпатті прикордонника затримали за організацію корупційної «схеми» переміщення цигарок за межі України

За винагороду інспектор прикордонної служби сприяв безперешкодному переміщенню тютюнових виробів поза пунктом пропуску. За один ящик товару він отримував 40 доларів США.

Корупційну діяльність прикордонника викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, відділу внутрішньої безпеки по Чопському прикордонному загону, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону.

В ході проведення процесуальних заходів було встановлено, що за неправомірну вигоду зловмисник сприяв безперешкодному переміщенню тютюнових виробів за межі України поза пунктом пропуску. Зокрема, зазначав місце для безперешкодного переміщення товарів. Сума винагороди розраховувалася за формулою: 40 доларів США за один ящик.

Сьогодні, 27 липня, правоохоронці затримали прикордонника під час одержання неправомірної вигоди за незаконне переміщення 15 ящиків тютюнових виробів. З місця затримання вилучили 600 доларів США.

Інспектора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України