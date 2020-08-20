П’яний працівник СТО влаштував ДТП на автомобілі клієнта

Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали.

Сьогодні, близько півночі, патрульні отримали виклик на проспект Голосіївський з приводу ДТП. Автопатруль, який прибув на місце з’ясував, що 24-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на споруду. Чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на вимогу патрульних пройшов процедуру освідування на приладі Драгер з результатом — 1,28 проміле, що перевищує дозволений рівень більше ніж у 6 разів.

Під час оформлення адміністративних матеріалів патрульні з’ясували, що чоловік працює на СТО, автомобіль Toyota йому не належить.

Власник автомобіля залишив його на станції для обслуговування. Попередньо, замість ремонту, працівник СТО самовільно взяв ключ з сейфа та вирішив «покататися», але далеко поїхати не зміг.

Для кваліфікації таких дій чоловіка патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На керманича склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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