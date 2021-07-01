Рецидивіст прийшов за боргом та втопив жінку у ванній

У четвер, 24 червня, Залізничний районний суд міста Львова розглянув справу про вбивство 50-річної жінки у Львові, яку в липні 2019 року знайшли в своєму помешканні, втопленою у ванній. Після насильницької смерті господині квартиру повністю “обчистили”, причому злодій виніс з хати практично все — від телевізора і підлогового вентилятора до чайних ложечок.

На лаві підсудних опинився вбивця-рецидивіст, який віддавна був у дружніх стосунках із убитою жінкою. Того дня він на її запрошення, із коньяком, горілкою та закускою прийшов до неї додому.

На той час він лише два місяці, як звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. З ув’язнення убивцю відпустили на 2 роки раніше призначеного йому терміну, застосувавши до нього умовно-дострокове звільнення. Під час досудового слідства він зізнався, що причиною цієї зустрічі був борг у розмірі 800 доларів, які його знайома повинна була повернути. Однак, на суді він заперечив існування боргу, очевидно, щоб уникнути звинувачення у корисливості скоєного злочину.

Хай там як, той липневий вечір закінчився тим, що, коли жінка приймала ванну, убивця зайшов до неї в кімнату та кілька разів занурив її голову під воду, поки вона не перестала чинити опір. Пересвідчившись, що приятелька мертва, чоловік виніс з її квартири все цінне, що трапилося на очі. Згодом водій, якого він попросив допомогти перевезти речі після, як він пояснив, раптового виселення з орендованої квартири, розповів слідчим, що вбивця поводився цілком спокійно, не нервував, від нього лише був запах алкоголю.

Зважаючи на обставини злочину та не відбутий термін за раніше скоєне вбивство, суд вирішив застосувати до обвинуваченого міру покарання у вигляді довічного ув’язнення. Він також повинен відшкодувати завдані збитки через крадіжку та виплатити за цивільним позовом 500 тисяч гривень моральної шкоди доньці своєї жертви. // Діло