За погрози вбити суддю, який не арештував ділянки в Затоці, адвоката засудили до… обмеження волі

Приморський районний суд міста Одеси визнав адвоката і колишнього керуючого справами виконавчого комітету Затоківської селищної ради винним у погрозах вбивством на адресу судді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 квітня.

У грудні 2020-го до Білгород-Дністровського міськрайонного суду від імені Затоківської селищної ради надійшов позов про скасування реєстрації права власності на шість земельних ділянок. На забезпечення позову ділянки мали арештувати. Але наступного дня суд отримав заяву за підписом керуючого справами про відкликання позову. І суддя Віталій Мишко ухвалив залишити позов без розгляду.

Керівник виконкому селищної ради стверджував, що позов не відкликав і хтось надіслав підроблену заяву від його імені. 18 грудня 2020-го він прибув до суду і влаштував скандал, вимагаючи, щоби суддя Мишко ухвалив інше рішення і арештував ділянки. У присутності секретаря судового засідання і помічника судді чоловік вигукував на адресу Мишка образливі слова: «гнида», «мразь», «тварь», «преступник». Казав, що нікуди з кабінету не піде й буде викликати поліцію. Розмахував руками, обіцяв судді, що його «знайдуть», «знають, де він живе» та з ним «розберуться». Погрожував: «Я тебя найду… Я тебя урою… Я тебя закопаю… Не получил тогда, получишь сейчас».

Помічниця судді покликала судову охорону, а суддя натиснув тривожну кнопку.

У 2016 році суддю Мишка вже облили зеленкою. Він повʼязує це зі справами щодо виборів та земельних ділянок Затоківської селищної ради. Після інциденту у 2020 році, як повідомив Мишко, він навіть носив із собою зброю.

Через тиждень після сварки в суді керівника виконкому селищної ради звільнили. У суді він вину не визнав. Погодився, що поводився емоційно, але категорично заперечував, що погрожував судді вбивством та фізичною розправою. Чоловік пояснював, що намагався попередити злочин.

Після рішення судді Мишка земельні ділянки були перепродані іншим особам. Обвинувачений скаржився на суддю Мишка до Вищої ради правосуддя, але там відмовилися притягати суддю до відповідальності. За фактом підробки підпису проводилось службове розслідування, але його результати невідомі.

Прокурор і потерпілий суддя хотіли, щоби кривдника покарали максимально суворо — увʼязненням на 3 роки.

Але за відсутності обтяжуючих обставин суд вирішив, що справедливим буде покарання у виді 1 року обмеження волі.