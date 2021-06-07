Жінку, яка втратила в автокатастрофі чоловіка і двох дітей, засуджено до 5 років ув’язнення

У Скадовську суд виніс рішення у справі про резонансну минолорічну ДТП на херсонській трасі. 13 серпня 2000 року в зіткненні легкoвoго авто і мікроавтобуса загинула сім’я, яка їхала на відпочинок до моря. Винною в аварії була визнана 45-річна жителька Херсона, яка перебувала за кермом Volkswagen Golf і єдина вижила в тому автомобілі.

У ДТП херсончанка втратила всю сім’ю: загинули її чоловік і двоє синів 11 і 14 років. Також був смертельно поранений підліток, що їхав в тому ж автомобілі (однокласник старшого сина жінки).

Отримав травми і водій вантажного мікроавтобуса — чоловік довго лікувався в лікарні.

Згідно з висновками експертизи, водійка була за кермом тверезою, але з якихось причин розігналася на трасі до 104−114,9 км/год (при дозволених 90 км/год) і на вигинистій ділянці вилетіла на зустрічну смугу, де і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом. Жінка визнала свою провину, але наполягала, що на дорозі не було розмітки, а швидкість машини була не вище 100 км/год. Ці висновки суд не взяв до уваги.

Судді врахували, що жінка розкаялася, а також відшкодувала збитки потерпілому водієві мікроавтобуса і матері загиблого підлітка. Замість шести років ув’язнення, водійці дали п’ять. Зіграло свою роль те, що раніше автовласниця не була поміченою ні в порушенні правил, ні в більш серйозних проступках.

Крім відбування покарання жінці належить компенсувати 10 тисяч гривень водієві мікроавтобуса за моральну шкоду і виплатити 7000 гривень в бюджет за судові експертизи. Протягом місяця вирок може бути оскаржений. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»